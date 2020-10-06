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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جيرارد بتلر يكشف تفاصيل انفصاله عن حبيبته مورجان براون

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
جيرارد و مورجان براون
جيرارد و مورجان براون
وكالات
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ذكر النجم جيرارد بتلر، في حواره مع موقع the Courier Mail، أن إحدى التجارب المؤلمة التي مرت عليه في حياته هو انفصاله عن صديقته الممثلة مورجان براون، في وباء فيروس كورونا، بعد 6 سنوات من الارتباط، مؤكدًا أن تلك التجربة كانت مريرة، وشعر وكأنه فقد فردًا من أفراد أسرته، وأنها تجربة أصعب بكثير مما كان يتصور.

وأضاف بتلر، أنه تعرض إلي حادث تحطم دراجته النارية بلوس أنجلوس في أكتوبر 2017، وطار في الهواء وكسر في أماكن متفرقة، وأشار إلى أنه خضع لعملية جراحية بشكل خاطئ، وهو ما تطلب منه الخضوع لسبع عمليات أخري، موضحًا أن حادث الدراجة النارية كاد أن يقتله ويقضي عليه.

من جانب آخر يلعب النجم العالمي جيرارد بتلر، دور عميل سرى في فيلم الإثارة "قندهار"، وهو الفيلم الذي يكتب السيناريو الخاص به ضابط المخابرات العسكرية السابق، ميتشيل لافورتون، بناءً على تجاربه فى وكالة الاستخبارات الدفاعية في أفغانستان.

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