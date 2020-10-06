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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طبيب الرئيس الأمريكى: ترامب لم يتخط مرحلة الخطر من كورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:43 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "حالة ترامب الصحية استوفت كل المعايير لمغادرة المستشفى أو تخطتها، ولذلك يمكنه الخروج رغم أنه لم يتخطَ بعد مرحلة الخطر في المرض".

وأضاف كونلي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "على مدى الـ24 ساعة الماضية.. استوفى أو تخطى كل المعايير المطلوبة لمغادرة المستشفى"، مشيرا إلى أن "ترامب لم يصب بارتفاع في درجة الحرارة خلال الاثنين والسبعين ساعة الماضية، كما أن مستويات الأكسجين لديه طبيعية".

وقال: "على الرغم من أنه لم يتجاوز مرحلة الخطورة في مسار إصابته بالمرض، أنا والفريق موافقون على أن كل الفحوص والأهم حالته السريرية تدعم عودته بأمان للمنزل، حيث سيكون أيضا محاطا برعاية طبية على مستوى عالمي على مدار الساعة".

وغادر ترامب، مركز "والتر ريد" الطبي العسكري، وتوجه إلى البيت الأبيض، فيما وجه تحية النصر لأنصاره من أمام مقر الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية.

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