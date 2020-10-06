الملاريا تصيب 13 ألف شخصا فى مالى خلال أسبوع

توفي 23 شخصا في شمال مالي خلال الأسبوع الماضي نتيجة الإصابة بالملاريا وفق ما أعلن عنه عاملون بالمجال الطبى في مالي، وقالت وزارة الصحة المالية، أن 59 شخصًا ماتوا بسبب الملاريا فى الشمال منذ بداية العام، وهو ما يقرب من ضعف عدد الوفيات خلال نفس الفترة من العام الماضي.وسجل العاملون فى المجال الطبي فى شمال مالي 13 ألف حالة إصابة بالملاريا خلال أسبوع بزيادة 88 % عن الأسبوع السابق.ووصف مدير مركز صحي في بلدة كيدال الشمالية شيخ آج أوفيني الوضع بانه"متقلق للغاية" وقال: "في الوقت الحالي النظام الصحي مرهق حقًا".