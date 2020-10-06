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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثور على 12 جثة داخل شاحنتين فى المكسيك

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:15 ص
العثور على جثث داخل
العثور على جثث داخل شاحنتين
وكالات
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قال ممثلو الإدعاء في ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة عثرت على 12 جثة داخل شاحنتين صغيرتين في الجزء الشمالي الأوسط من البلاد.

وتم العثور على جثث 10 رجال وامرأتين على طريق بالقرب من فيلا دي راموس (600 كيلومتر) شمال مكسيكو سيتي.

وبحسب بيان الادعاء العام، يعمل الخبراء على تحديد هوية الجثث والكشف عن أسباب الوفاة.


وتم تسجيل أكثر من 36 ألف حالة قتل في المكسيك العام الماضي، ونسبت الغالبية العظمى منهم إلى الجريمة المنظمة.

ومنذ يناير 2020 إلى أغسطس، قتل 411 شخصا في سان لويس بوتوسي، وفقا للبيانات الرسمية، بزيادة 43% عن الفترة نفسها من عام 2019.

وحاولت الحكومة المكسيكية منذ أكثر من عقد احتواء عنف الكارتلات المتزايد بعمليات عسكرية وشرطية كبيرة، ومع ذلك، وسعت جماعات الجريمة المنظمة وجودها في البلاد.

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