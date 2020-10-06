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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 11946 إصابة و323 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:11 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت البرازيل، اليوم الثلاثاء، عن تسجليها 11946 إصابة و323 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 11946، مقابل 33431 في إحصائية الجمعة، و26310 السبت، و8456 الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 4927235 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 323 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 708 في بيانات الجمعة، و599 السبت، و365 الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 146675 حالة.

جدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد تراجعا في البرازيل دوما، خلال أيام السبت والأحد الإثنين، نظرا لتقليص عدد الفحوص ولأسباب بيروقراطية.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وانخفضت حصيلة الإصابات والوفيات اليومية في البرازيل بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، لكن المتخصصين في مجال الصحة يراقبون مدنا بعينها تحسبا للموجة الثانية المحتملة.

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