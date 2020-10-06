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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم..توقيع كتاب «حسن عطية أيقونة النقد المسرحي» بالأعلي للثقافة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:14 ص
حسن عطية أيقونة النقد
حسن عطية أيقونة النقد المسرحي
نضال ممدوح
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ينظم المجلس الأعلي للثقافة٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ أمسية لمناقشة وتوقيع كتاب "حسن عطية أيقونة النقد المسرحي" تحرير الناقدين العراقيين: الدكتور عامر المرزوك، والدكتور بشار عليوي.

كان الكتاب قد صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ وتأتي الأمسية في إطار احتفاء وزارة الثقافة باسم الناقد الراحل الكبير الدكتور حسن عطية٬ ويدير الأمسية الناقد الدكتور. محمود نسيم٬ ويشارك بها المحرران ونخبة من نقاد المسرح ورفقاء دول وتلامذة الناقد الكبير الراحل حسن عطية.

وتتضمن الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حسن عطية الناصع بالبياض" الذي أُعدَّ خصصيًا للاحتفالية وشاركَ فيهِ عدد من المسرحيين المصريين والعرب مونتاج علي شعابث.

بالإضافة إلي قراءات لشهادات قلّمية للفنانة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي والفنان الكبير محمد صبحي والدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة٬ والناقدة شيماء توفيق٬ والناقد سباعي السيد٬ ود.عصام الدين ابو العلا رئيس قسم الدرما والنقد بالمعهد العالي٬ الدكتور محمد شيحة الأستاذ بالمعهد العالي للمسرح٬ والباحثة ماجدة عبد العليم مديرة مركز المعلومات بالبيت الفني للمسرح٬ والناقد محمد الروبي رئيس تحرير جريدة مسرحنا والباحث٬ ود.عايدة علام زوجة الراحل د. حسن عطية٬ والناقد خالد رسلان والناقد أحمد هاشم.

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