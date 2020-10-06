«Mulan» يحقق 66 مليون دولار إيرادات حول العالم

يحصد فيلم "Mulan" من إنتاج ديزني إيرادات حول العالم وصلت إلى 66 مليون دولار أمريكي، وهو نسخة جديدة ‪Live Action من النسخة الكرتون التي صدرت في 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال في الجيش بدلا من والدها الذي لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحد في أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة، وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.الفيلم من بطولة دوني ين، التي قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "‪Seven Swords" و"‪Painted Sk" و"‪Ip Man" "‪The Lost Bladesman"و و"‪Together"، وغيرها، وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاى، ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.بينما أكدت شركة ديزنى العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيمشن ‪Bambi، الذى طرح في عام 1942، وسيكون الفيلم على طريقة الـ ‪Live Action، وسيقوم كل من جنيف روبرتسون دووريت "‪Captain Marvel"، وليندسي بير "‪Sierra Burgess Is a Loser" بكتابة الفيلم الجديد، إنتاج من المنتجين من شركة ديزنى، كريس وبول فايتز.