وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد أحمد المنسى.. الجمعة المقبلة

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يوم الجمعة المقبل، مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بمدينة برج العرب بالإسكندرية، والذي شيدته الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.وقال وزير الأوقاف، في بيان له، إن الشهيد العقيد أحمد المنسي، ورفاقه من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل وطنهم، قد حفروا أسماءهم في تاريخ العظماء.وأكد أن مصر خير من يخلد تاريخ العظماء من أبنائها ويعترف بالفضل لأهله، موجهًا التحية والتقدير للقوات المسلحة الباسلة التي حرصت على تشييد عدد من المساجد، وأطلقت عليها أسماء عدد من شهدائها العظام؛ تقديرا لعطائهم الفريد وتضحيتهم بأنفسهم ودمائهم في سبيل عزة وطننا العزيز، والحفاظ على كل ذرة رمل منه وتطهيره من دنس الإرهاب والإرهابيين.