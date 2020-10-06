دار الثقافة الجديدة تطرح المجموعة القصصية «ديفداسى»

صدرت حديثًا عن دار الثقافة الجديدة للنشر٬ النسخة العربية للمجموعة القصصية «ديفداسي» من تأليف الكاتب الأردي فهيم اختر٬ ومن ترجمة ولاء جمال العسيلي.ومن إحدي قصص المجموعة المعنونة بــ «لحظة هاربة» نقرأ: «في اليوم التالي دخلت القطار، وياللمصادفة لقد كانت موجودة هي الأخرى في المقصورة، وكأنها على علم مسبق بقدومي، وكالعادة بدأت التحديق بي، صحيح أنني اقتربت منها عدة مرات لأكتشف سبب اهتمامها، لكن لم أمتلك الشجاعة لمحادثتها، والمُثير أن هذا الأمر استمر دام شهرًا تقريبًا، يوميًّا نتواجه، وأظل هدفًا لنظراتها الجريئة، ويتوقف القطار ويغادر كل منا إلي وجهته بصمت.اليوم كان تفكيري مختلفًا بعض الشيء، فبمجرد خروجي من المنزل كنت قد قررت أن أستعد وأسأل هذه الفتاة عن كل شيء، جاء القطار، وبعد أن توقف، بدأت أتفحص باضطراب شديد في أي مقصورة ستكون، صعدت فورًا إلي القطار، لكن نظري كان مضطربًا في البحث عنها، وكان قلبي ينبض بشدة مشتاقًا لرؤيتها، كانت البرودة في الخارج شديدة، ولكن في باطني نار أصطلي حرها، فجأة بدأ القطار يسير شيئًا فشيئًا، وشعرت بالأسف لأن ظمئي لرؤيتها ظل كما هو، إذ لم تكن موجودة هناك، فقط بقيت صورتها ترتسم في مخيلتي.اليوم لم يكن لدي أي رغبة في الذهاب إلي العمل، لم أدر لمَ كان غياب رفيق السفر القريب مؤلمًا إلي هذا الحد، بصعوبة تامة وصلت إلي العمل، وساعدني المجال للانشغال بأعمال المكتب، حل المساء، وكنت أشعر بالملل لذهابي إلي المنزل، لكن كان لابد أن أذهب إلي المنزل على أية حال، وصلت إلي المحطة، وبعد انتظار وصل القطار، وما إن دخلت حسب العادة، حتى صادفت وجود تلك الفتاة».