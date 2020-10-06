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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول تعليق من ترامب بعد عودته للبيت الأبيض: «أشعر بتحسن كبير»

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:50 ص
ترامب
ترامب
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كشفت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في أول تعليق له عقب عودته إلى البيت الأبيض ومغادرته المستشفى عقب العلاج من فيروس كورونا المستجد، إنه يشعر بتحسن كبير.

ونشرت العربية في تغريدة لها، قائلة: تقرير: ترمب يقول لدى عودته إلى البيت الأبيض إنه يشعر "بتحسن كبير".

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن الرئيس الأمريكي ترامب غادر المستشفى العسكري وعاد إلى البيت الأبيض بعد علاجه من فيروس كورونا المستجد، حيث كان يرتدي الكمامة.

ونزع ترامب الكمامة ورفع يده بالتحية بعلامة النصر أمام البيت الأبيض بعد عودته إليه من أجل تحية أنصاره المتواجدين أمام مقر الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى ذكر المتحدث باسم حملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية تيم مورتو أن الرئيس، الذي نُقل إلى المستشفى لإصابته بكوفيد-19 منذ أربعة أيام، يعتزم المشاركة في المناظرة المقبلة مع الديمقراطي جو بايدن في 15 أكتوبر في ميامي.

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