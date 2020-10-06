لماذا يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرًا؟.. «كوكب الأثرياء» يجيب

عن دار أكتب للنشر والتوزيع٬ صدر حديثًا كتاب «كوكب الأثرياء..لماذا يزداد الأغنياء الشرفاء غنىً والفقراء فقرًا؟»، من تأليف الباحث الدكتور محمد رجب، ويقع الكتاب في 272 صفحة من القطع الوسط.ومما جاء في مقدمة الكتاب نقرأ: «لماذا يزداد الأغنياء الشرفاء غنىً والفقراء فقرًا؟ إنه سؤال محير حقًا، إنهم في أصعب الظروف يزدادون ثراءً، فكيف ذلك؟ كيف يتجاوزون الأزمات بأقل الخسائر، بل وربما يحققون من خلالها المزيد من الثراء؟.صديقي القارئ؛ هذا الكتاب يقدم لك بعض الإجابات على هذه الألغاز من خلال جزئين؛ الأول هو قصة غلام يلتقي برجل حكيم لديه صندوق عجيب به خريطة تقود إلى كنز سحري؛ كلما أخذ منه كلما زاد، ولكن هذا الصندوق يتطلب عددًا كبيرًا من مفاتيح الثراء لفتحه، فما هي هذه المفاتيح؟ وكيف يحصل عليها؟ وهل يجب استخدام جميع المفاتيح معًا للحصول على الكنز أم يكفي بعضها؟».