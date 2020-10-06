مؤسسة شمس للنشر تصدر كتاب «خطاب السعادة»

صدر مؤخرا عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة كتاب "خطاب السعاد" للباحث السعودي د. فالح شبييب العجمي، الكتاب يقع في 208 صفحات من القطع الكبير.يتناول الكتاب مفهوم السعادة باعتباره فعل عقلي يرتبط بالتحصيل والتعوّد، فهي ليست أمرًا تصنعه الطبيعة، فلا نُولد سعداء، وإنما نصبح كذلك. وقد نشأ علم السعادة حديثًا، بوصفه حقلًا جديدًا من حقول المعرفة، فهو يبحث في العقل والدماغ والجسد والنشاطات الاقتصادية في تداخل قوي بين العوامل المؤثرة من أحدها في الآخر، عدا عن الاهتمام بالمشكلات الفلسفية المتأتية عن ذلك التداخل، مما خوَّله ليكون علم القرن الحادي والعشرين.فخلال مسيرة التطور البشري، ونتيجة لتعرّف البشر بالتدريج على عُزلتهم المفزعة في الكون وفُرصهم الضئيلة في النجاة من الكوارث، قاموا بتطوير الأساطير والمعتقدات، من أجل تحويل القوى التدميرية غير المنضبطة في فضاء الكون إلى نماذج محسوبة العواقب، أو على أقل تقدير يمكن فهمها. إذ تعدّ الوظيفة الرئيسة للثقافة هي حماية المنتمين إليها من الفوضى، وتوفير المغزى من الحياة لهم، وبالتالي ضمان أن يكون النجاح حليفهم.