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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا بأمريكا تتجاوز 210 آلاف حالة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:16 ص
وفيات كورونا بأمريكا
وفيات كورونا بأمريكا
وكالات
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تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، الإثنين، حاجز الـ210 آلاف حالة.

وأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن عدد الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة بلغ حتى الآن مستوى 7445897 حالة، بينها 210013 وفاة.

من جانبها، ذكرت المراكز الأمريكية، في بياناتها التي تعكس الأوضاع حتى الساعة 16:00 من الأحد، أنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 36778 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID- 19"، مقابل 49327 حالة في الإحصائية السابقة.

وأفادت إحصائية المراكز الأمريكية بارتفاع عدد الحالات المسجلة إلى مستوى 7396730 إصابة، بينها 301438 تم رصدها في 7 أيام ماضية.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 378 حالة مقابل 703 حالات في الحصيلة اليومية السابقة، ليصل العدد العام لضحايا الجائحة في البلاد إلى 209199.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية في البلاد على حدة.

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