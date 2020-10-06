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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نزع الكمامة ورفع علامة النصر.. ترامب يغادر المستشفى ويعود للبيت الأبيض

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:24 ص
ترامب
ترامب
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ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن الرئيس الأمريكي ترامب غادر المستشفى العسكري ليعود للبيت الأبيض بعد علاجه من فيروس كورونا المستجد، حيث كان يرتدي الكمامة.

ونزع ترامب الكمامة ورفع يده بالتحية بعلامة النصر أمام البيت الأبيض بعد عودته إليه من أجل تحية أنصاره المتواجدين أمام مقر الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى ذكر المتحدث باسم حملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية تيم مورتو أن الرئيس، الذي نُقل إلى المستشفى لإصابته بكوفيد-19 منذ أربعة أيام، يعتزم المشاركة في المناظرة المقبلة مع الديمقراطي جو بايدن في 15 أكتوبر في ميامي.
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ترامب
ترامب
ترامب
ترامب
ترامب
ترامب

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