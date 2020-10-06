نزع الكمامة ورفع علامة النصر.. ترامب يغادر المستشفى ويعود للبيت الأبيض

ونزع ترامب الكمامة ورفع يده بالتحية بعلامة النصر أمام البيت الأبيض بعد عودته إليه من أجل تحية أنصاره المتواجدين أمام مقر الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية.





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ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن الرئيس الأمريكي ترامب غادر المستشفى العسكري ليعود للبيت الأبيض بعد علاجه من فيروس كورونا المستجد، حيث كان يرتدي الكمامة.من ناحية أخرى ذكر المتحدث باسم حملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية تيم مورتو أن الرئيس، الذي نُقل إلى المستشفى لإصابته بكوفيد-19 منذ أربعة أيام، يعتزم المشاركة في المناظرة المقبلة مع الديمقراطي جو بايدن في 15 أكتوبر في ميامي.