جابر طايع: مقاومة الإرهاب لا تقل أهمية عن حرب أكتوبر

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إننا في ذكرى حرب أكتوبر العظيمة، وفي الذكرى السابعة والأربعين، نتذكر ما حققناه من إنجاز ونصر عظيم، وذلك لاستبسال الجندي المصري المقاتل، وما قام به صاحب قرار الحرب من اتخاذه في الوقت المناسب، ومن هنا نرسل التحية لشهداء أكتوبر، ولقواتنا المسلحة الباسلة على ما قامت به من الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه، موجهًا التحية للقيادة السياسية الحكيمة، مناديًا بضرورة الالتفاف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك خلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الذي حقق ما لم يحققه أحد في وزارة الأوقاف.وأشار في كلمته بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر المجيدة، إلى روح أكتوبر التي أظهرت الحكمة في الريادة والقيادة واتخاذ القرار لدى الجيش المصري، والإرادة القوية والعزيمة الفتية التي حققها الشعب بالتفافه واصطفافه خلف قواتنا المسلحة في المواقف وفي أحللك الظروف التي كانت تمر بها البلاد، موضحًا أن مصرنا الغالية حققت النصر والسلام، ولا يمكن أبدًا أن يكون هناك سلام إلا إذا كان هناك إرادة ونصر.كما أكد أن مقاومة الإرهاب لا تقل أهمية عن حرب أكتوبر المجيدة، لذا فيجب علينا جميعا وعلى كل مصري وطني شريف الوقوف خلف قواتنا المسلحة في دحرها للإرهاب، فقواتنا المسلحة وما حققته جعلها القوة العاشرة بين جيوش العالم.وفي ختام كلمته، أوضح أن روح أكتوبر التي حققت النصر منذ (47) عامًا هي التي جعلت مصر يشار إليها بالبنان، ومن ثم فنحن في هذه المرحلة نقدر ونثمن دور قواتنا المسلحة الباسلة للحفاظ على وحدة وطننا وأمنه وأمانه.