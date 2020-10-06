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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حفل إطلاق رواية «انجيل مها» بأتيليه القاهرة.. الليلة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
انجيل مها
انجيل مها
نضال ممدوح
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يستضيف أتيليه القاهرة بمقره بشارع كريم الدولة بوسط البلد٬ في السادسة مساء اليوم الثلاثاء٬ حفل توقيع ومناقشة رواية "انجيل مها" للكاتب حسن هند.

صدرت رواية "إنجيل مها" عن دار ابن رشد للنشر٬ وعن الرواية تقول الكاتبة عفاف عبد المعطي: "تدور أحداثها ما بين حقبتين تاريخيتين اجتماعيتين عاشتهما مصر".

وتقدم الرواية الرابعة للكاتب حسن هند الشخصيات التي تقع بين لعبة السياسة والحب وممارسة الدين قشريا قبل 1952، حيث كان يتم ذلك في إطار من الحريات والزخم الثقافي والاجتماعي الذي مهّد لقيام 52 ونتيجة لذلك ظهرت حقيقة شخصيات جيل الوسط (عصر التيه) التي مهدت لجيل الأحفاد ومنهم مها بطلة الرواية.

وفى نص "إنجيل مها" ستجد المرأة الحلم كاترين وابنتها ثريا التي تجسد ألكترا العصر الحديث وحفيدتها مها سيجد القارىء شخصيات نسائية أخرى مثل هدى اليسارية ونهى الأباصيري سيدة الأعمال الشهوانية ورانيا بركات الأصولية المتزمتة وجيهان أبو العلا زوجة الباشا المُنعّمة الوثيرة حيث المرأة حاضنة الأسرة والمجتمع.

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