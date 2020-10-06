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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الخط العربى والعمارة الإسلامية».. محور العدد 50 من «حروف عربية»

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:37 ص
الخط العربى والعمارة
الخط العربى والعمارة الإسلامية
نضال ممدوح
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صدر عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي العدد الجديد رقم 50 من مجلة حروف عربية، حيث كتب رئيس التحرير علي عبيد الهاملي عن رواية «اسمي أحمر» للكاتب التركي أورهان باموق، جاء فيه: «الأجواء التي تدور فيها أحداث الرواية حافلة بالنقش والرسم والخط والزخرفة، يتخللها فيض من المعلومات التاريخية والأدبية عن هذه الفنون».

تضمن العدد ملفًا ضخمًا عن وقائع الدورة الخامسة من ندوة حروف عربية بعنوان «الخط العربي والعمارة الإسلامية» كتبه مدير التحرير ناصر عراق، حيث أدار هذه الندوة في اليوم الأول خالد الجلاف رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة ونائب رئيس تحرير حروف عربية.

شارك في الندوة كل من الباحث السعودي الدكتور محمد الموجان، والباحث المغربي الدكتور محمد عبدالحفيظ خبطة الحسني، وفي اليوم الثاني شارك في فعاليات الندوة كل من الباحث المصري الدكتور محمد حمزة الحداد عميد كلية الآثار سابقًا، وخالد الجلاف، وأدارها الخطاط والفنان تاج السر حسن، عضو هيئة التحرير.

ويعلن الخطاط السوري أنور الحلواني، في حواره مع هشام عدرة، أن الحاسوب يشوه رشاقة الحرف العربي، وقد اختارت هيئة تحريو المجلة إحدى لوحات الحلواني لتكون هدية العدد، بينما يكتب الباحث والخطاط الكويتي علي البداح دراسة مستفيضة بعنوان «مستقبل فن الخط العربي... المشكلة والحل».

وفي باب المكتبة، استعرض الأديب محمد المر كتاب «فن الخط العربي... المدرسة العثمانية» الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للمؤلف الدكتور وليد سيد جسنين محمد، وكتب محمد مهدي حميدة تقريرًا مطولًا عن الدورة 22 لمهرجان الفنون الإسلامية (مدى) الذي عقد بالشارقة بمشاركة 100 فنان وخطاط يمثلون 31 دولة.

كما تناول تاج السر حسن أهم الورش الفنية التي أقيمت على هامش المهرجانن كذلك كتبت رانيا حسن عن الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي الذي أقيم بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك تحت شعار ادخلوها بسلام، إذ شارك في الملتقى 138 فنانًا من مصر والدول العربية والأجنبية.

يذكر أن هيئة تحرير «حروف عربية»، تضم كلًا من الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، والدكتور إياد عبدالمجيد، والمدير الفني محمد فراس عبو.

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