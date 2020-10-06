رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«زوربا حياته ومغامراته» بضيافة سلسلة قراءة فى كتاب مترجم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:24 ص
محمد حمدي إبراهيم
محمد حمدي إبراهيم
نضال ممدوح
طباعة
يحل الدكتور محمد حمدي إبراهيم رئيس قسم اللغة اليونانية الحديثة وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة برنامج سلسلة قراءة في كتاب مترجم٬ في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك.

ومن المقرر أن يقدم محمد حمدي قراءة في كتاب "زوربا حياته ومغامراته" لنيكولاس كزانتزاكيس٬ والذي ترجمه عن اليونانية للعربية٬ وصدر عن سلسلة آفاق عالمية الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي مقدمته للرواية يشير "كزانتاكي" إلى أن بطل هذه الرواية ألكسيس زورباس – الذي اشتهر عالميًا باسم (زوربا) – عامل مُسن كان يحبه كثيرًا، وأنه واحد من الأشخاص الثلاثة أو الأربعة الذين تركوا في نفسه أعمق الأثر:هوميروس، برجسون، نيتشة، زوربا.

يذكر أن برنامج «سلسلة قراءة في كتاب مترجم» الذي تنظمه لجنة الترجمة بالمجلس، يتناول أحد المترجمين في كل لقاء تقديم لكتاب مترجم يكون من الأعمال التي أضافت إلى الثقافة العربية.

ويبث اللقاء عبر القناة الرسمية للمجلس علي «اليوتيوب»٬ والصفحة الرسمية بـ«الفيس بوك».
زوربا حياته ومغامراته
زوربا حياته ومغامراته

موضوعات متعلقة

تجديد حبس زوج ابنة خيرت الشاطر

إخلاء سبيل بسمة مصطفى بعد استجوابها من النيابة العامة

ريهانا تهين الدين الإسلامي في عرض أزيائها الأخير (صور وفيديو)

الداخلية تحذر من دعوات التجمع أمام نادي الزمالك بعد قرار الأوليمبية

الصور

image description

مباراة الزمالك وسموحة

image description

مصرع شابين فى حادث مرورى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

image description

دمياطي يحصل على جائزة الدولة للعلوم

image description

«ثقافة أسيوط» يواصل الاحتفاء بذكرى أكتوبر 73

الأكثر قراءة

الداخلية تحذر من دعوات التجمع أمام نادي الزمالك بعد قرار الأوليمبية

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

تغريم موجه بـ«تعليم المنيا» 5 آلاف جنيه لتحرشه بمُعلمة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

حلول منزلية بسيطة لمعالجة لدغات البعوض

مواعيد قطارات المنصورة القاهرة

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

علامات غير واضحة للسكتة الدماغية

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

الدستور تنفرد بنشر فصل من كتاب «السادات.. شميت: حوار الأزمات»

الشعر الإسرائيلى.. من الزهو فى 67 لخيبة الأمل فى 73

لماذا يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرًا؟.. «كوكب الأثرياء» يجيب

مؤسسة شمس للنشر تصدر كتاب «خطاب السعادة»