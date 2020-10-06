«زوربا حياته ومغامراته» بضيافة سلسلة قراءة فى كتاب مترجم

يحل الدكتور محمد حمدي إبراهيم رئيس قسم اللغة اليونانية الحديثة وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة برنامج سلسلة قراءة في كتاب مترجم٬ في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك.ومن المقرر أن يقدم محمد حمدي قراءة في كتاب "زوربا حياته ومغامراته" لنيكولاس كزانتزاكيس٬ والذي ترجمه عن اليونانية للعربية٬ وصدر عن سلسلة آفاق عالمية الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.وفي مقدمته للرواية يشير "كزانتاكي" إلى أن بطل هذه الرواية ألكسيس زورباس – الذي اشتهر عالميًا باسم (زوربا) – عامل مُسن كان يحبه كثيرًا، وأنه واحد من الأشخاص الثلاثة أو الأربعة الذين تركوا في نفسه أعمق الأثر:هوميروس، برجسون، نيتشة، زوربا.يذكر أن برنامج «سلسلة قراءة في كتاب مترجم» الذي تنظمه لجنة الترجمة بالمجلس، يتناول أحد المترجمين في كل لقاء تقديم لكتاب مترجم يكون من الأعمال التي أضافت إلى الثقافة العربية.ويبث اللقاء عبر القناة الرسمية للمجلس علي «اليوتيوب»٬ والصفحة الرسمية بـ«الفيس بوك».