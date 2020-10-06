الدكتور جمال شيحة يفوز بالجائزة التقديرية في العلوم

فاز الدكتور جمال شيحة الأستاذ المتفرغ بكلية طب المنصورة - بالجائزة التقديرية في العلوم الطبية وفق ما أعلنه مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، الذي تم عقده برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس حضوريًا أو من خلال تطبيق «ويبكس» لمن لم يتمكن من الحضور إلى مقر الأكاديمية.





وشهد الاجتماع الإعلان عن أسماء الفائزين بجميع جوائز الدولة والهيئات والأفراد والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة وبلغ العدد الإجمالى للجوائز 109، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن كل الجوائز مرة واحدة.