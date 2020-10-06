اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تدق أجراسها احتفالا بنصر أكتوبر

تشارك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر، في الاحتفالات بنصر أكتوبر، في الذكرى السابعة والأربعين للنصر العظيم.وأعلن القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له: "أنه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، ومشاركة من الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية في الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة، ستُدَق أجراس الكنائس في كافة ربوع مصر، وذلك الساعة الثانية وخمس دقائق من بعد ظهر لليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، وهو توقيت ساعة الصفر التي بدأت فيها الحرب عام ١٩٧٣م".وكان قد شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وعلى قبر الجندي المجهول.