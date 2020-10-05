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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الزمالك وسموحة
مباراة الزمالك وسموحة
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:48 م
الزمالك وسموحة
تصوير: أحمد حسن
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