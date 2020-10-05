الداخلية تحذر من دعوات التجمع أمام نادي الزمالك بعد قرار الأوليمبية

صرح مصدر أمني بتداول بعض صفحات الإنترنت دعوات بالتجمع أمام نادي الزمالك، اعتراضاً على قرار اللجنة الأولمبية بشأن رئيس النادي.وقال المصدر، إن الوزارة تحذر من أي تجمعات خارج الإطار القانوني، وستتخذ حيالها الإجراءات القانونية الفورية بكل حسم، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالطرق الشرعية في التعامل مع قرار اللجنة.