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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب ليبى لـ«الدستور»: ننسق لعقد اجتماع موسع للبرلمان فى مصر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:56 ص
جبريل أوحيدة
جبريل أوحيدة
عبير سليم
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كشف النائب الليبي جبريل أوحيدة، عن تنسيق يجري لاستضافة مصر قريبًا لجلسة موسعة، تضم كافة أعضاء البرلمان الليبي؛ بهدف توحيد المجلس الذي يشهد انشقاقًا منذ أكثر من نحو العام ونصف العام.

وقال النائب الليبي جبريل أوحيدة، في تصريح لـ"الدستور"، إن هناك تنسيقًا يجري منذ فترة طويلة بين البرلمان الليبي ومصر لعقد لقاء موسّع في القاهرة الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن هذا التنسيق يأتي كاختيار بديل، حال تعذر عقد هذا اللقاء في إحدى المدن الليبية، مؤكدًا أنه جرى التواصل مع الجهات المصرية المعنية في هذا الصدد.

وأوضح أن مصر استضافت الأسبوع الماضي في مدينة الغردقة، اجتماع أمني ليبي يضم وفدي الجيش الوطني وحكومة الوفاق، برعاية أممية.

وجاء ذلك الاجتماع ضمن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة لليبيا والمعروفة باسم 5 + 5 والمنبثقة عن اجتماع ومخرجات برلين، لبحث بعض الملفات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها تثبيت وقف النار وضمان أمن الحقول والمنشآت النفطية وتصدير النفط والمؤسسات الحكومية والبنية التحتية وتهدئة الأوضاع؛ تمهيدًا لانطلاق حوارات سياسية واقتصادية تستهدف في النهاية لتسوية شاملة في البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة والمتوسط.

وعلى صعيد ذي صلة تداولت الصحف المحلية أنباء عن استضافة مصر مجددا الأيام المقبلة اجتماع عسكري ليبي، سيتناول تشكيل قوة مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في مدينة سرت، وكذلك إنشاء لجنة عسكرية موسعة من أجل مباحثة إعلان قوة عسكرية موحدة في ليبيا، كما سيتناول قضية إخراج المرتزقة من ليبيا، علاوة على تأمين المواقع النفطية.

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