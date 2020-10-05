حجز متهم لحبسه والدته داخل منزلها فى طنطا

قررت نيابة طنطا حجز المتهم بحبس والدته داخل منزلها بقرية كفر الشيخ سليم بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية لحين ورود تحريات المباحث الجنائية على أن يتم عرضه صباح باكر.وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، أمس الأحد، تمكنت من ضبط موظف بالتربية والتعليم في العقد السادس من عمره تجرد من كل مشاعر الإنسانية في تعذيبه لوالدته المسنه صاحبة العقد الثامن من عمرها من خلال احتجازها عبر بوابة حديدية لمدة عام داخل منزلها بقرية كفر الشيخ سليم بمركز طنطا طمعًا في الاستيلاء على معاشها.