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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد من مجلس الوزراء يزور مشاريع شركة مياه مطروح

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:14 م
وفد من مجلس الوزراء
وفد من مجلس الوزراء
ياسمين شعيب
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استقبل الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم الإثنين، وفدًا من رئاسة مجلس الوزراء للوقوف على المشاريع الجديدة بالشركة ذ.

بدأت الزيارة بتفقد محطة تحلية مياه البحر بالرميلة 1،2 ومتابعة سير العمل بالمحطة، بالإضافة إلى زيارة الورشة المركزية التي يتم بها أعمال صيانة طلبات الضغط العالي، ثم زيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي المرحلة الثالثة بمنطقة ك10 بطاقة 30 ألف م3اليوم، وتعمل بنظام المعالجة الثلاثية ويشمل المشروع محطة معالجة ثلاثية وعدد 3 روافع، بالإضافة إلى شبكة انحدار وخطوط طرد بقيمة إجمالية (400 مليون جنيه).

وتفقد وفد مجلس الوزراء مشروع "حياة كريمة" في قرية زاوية العوامة وقرية سيدي شبيب التابعة لمركز ومدينة الضبعة التي تقوم الشركة بتنفيذ منظومة الصرف الصحي بها.

كما تفقدت اللجنة محطة تحلية مياه البحر بالضبعة التي تعمل بطاقة إنتاجية 40 ألف م3اليوم بتكلفة إنشائية مليار جنيه، والتي ساهمت في زيادة نسبة المياه الواردة إلى مدينة مطروح والقضاء على أزمة نقص المياه والمخطط لها زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 100 ألف م3اليوم، حيث تعكس هذه المحطة توجه الدولة في التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية لسد الاحتياجات من مياه الشرب مع استخدام أحدث التكنولوجيات في تحلية مياه البحر.
وفد من مجلس الوزراء
وفد من مجلس الوزراء
وفد من مجلس الوزراء
وفد من مجلس الوزراء
وفد من مجلس الوزراء
وفد من مجلس الوزراء
وفد من مجلس الوزراء
وفد من مجلس الوزراء

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