الإعلامي محمد فودة: الدكتورة صبورة السيد نموذج مشرف

أكد الإعلامي محمد فودة، أن الدكتورة صبورة السيد تعد نموذجا للمرأة المصرية التي تشرف وطنها فى أى عمل تقوم به وفى أى مجال تقتحمه من أجل الصالح العام.وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «حينما أقرر الكتابة عن شخص أكن له كل التقدير والاحترام فإن الأمر يزداد صعوبة وتعقيدا.. لأن الكتابة تمثل بالنسبة لى فعل إنساني فريد لا علاقة له بالمجاملات ولا يعترف إلا بالكلمات التى تخرج من القلب وتكون نابعة من قناعة شخصية. لذا فقد انتابتنى حيرة شديدة حينما قررت الكتابة عن الدكتورة التربوية صبورة السيد، معلنًا دعمي ومساندتي لها في الانتخابات البرلمانية المقبلة».وتابع: «من أين أبدأ الكتابة عنها؟.. هل أبدأ بإلقاء الضوء على (التربوية) التى تحرص وبشكل دائم على نشر القيم والمبادئ داخل مؤسساتها التعليمية التى تديرها بشكل يتسم بالحزم والانضباط إيمانًا منها بأن بناء جيل المستقبل من التلاميذ والطلاب عمل وطني يستحق بذل المزيد من الجهد والتركيز باعتبارهم يمثلون الثروة القومية الحقيقية لأى مجتمع ينهض فى شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة، أم أتناول شخصية الدكتورة صبورة السيد كونها نموذجًا للمرأة المصرية التي تشرف وطنها فى أى عمل تقوم به وفى أى مجال تقتحمه من أجل الصالح العام».واختتم: «خلاصة القول، فإن الدكتورة صبورة السيد تستحق كل الدعم والمساندة لأن فوزها بعضوية مجلس النواب يعني دعم ومساندة الأخلاق الحميدة والمعاني الإنسانية النبيلة فهي دائمًا وأبدًا تقف الى جوار أبناء دائرتها في السراء والضراء من خلال الكثير من أعمالها الخيرية المتنوعة التى تحرص عليها بشكل دائم».