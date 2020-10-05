«علاقتي مع الله والبشر» في عظة حديثة لأسقف طما

أطلقت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية العظة الأحدث للأنبا إسحق أسقف الإيبارشية عبر تقنية البث المباشر.وجاءت العظة الأحدث لنيافته بعنوان "علاقتي مع الله والبشر"، وذلك ضمن العظات الأسبوعية التي يلقيها الأنبا إسحق لدعم أقباط طما روحيًا.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد رأس السنة القبطية الذي يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أكتوبر.