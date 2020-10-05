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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تشيد باحتفالية «ذكريات الكرنك» فى الأوبرا (صور)

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:03 م
وزيرة الثقافة تشيد
وزيرة الثقافة تشيد باحتفالية «ذكريات الكرنك»
حسام الضمراني
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شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبصحبتها الفنانة الرائدة فريدة فهمى والفنانة شيرين رضا والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الاحتفالية الفنية المبتكرة التى نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تحت عنوان "ذكريات الكرنك"، ضمن الفعاليات المقررة بوزارة الثقافة للاحتفاء باسم فارس الاستعراض محمود رضا.

وأقيمت الاحتفالية على المسرح الكبير بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية وكوكبة من نجوم الفن الشعبي ومحبي الفنان الراحل.

وقالت عبد الدايم، إن التجربة المميزة التي نفذتها دار الأوبرا أكدت العبقرية الفنية لمحمود رضا، وأضافت أن إبداعات الراحل مازالت تنبض بالحياة رغم مرور السنين، وأشادت بفكرة الاحتفالية وأسلوب تنفيذها الذى أثبت أن سحر التصميمات المصرية الخالصة لفارس الفنون الشعبية سيبقى خالدا فى الوجدان وملهما للأجيال.

وتابعت أن تواصل الاحتفاء بمحمود رضا يأتي تعبيرا عن عرفان الوطن بجهود رموزه من ايقونات القوى الناعمة الذين أسهموا في ترسيخ دعائم الانتماء والولاء لأرض مصر ونجحوا فى التعبير عن هويتها المتفردة.

وكانت وزيرة الثقافة قد أهدت اسم محمود رضا درعا تذكاريا تكريما له وتسلمته ابنته الفنانة شيرين رضا ودرعا آخر للفنانة العظيمة فريدة فهمى، قبل بدء الاحتفالية التى قدمهتا فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفنى، أرمينيا كامل، وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، قيادة ورؤية موسيقية، المايسترو هشام جبر، ومن إخراج هشام الطلى ومزجت بين الاستعراضات والموسيقى الحية، مع مشاهد الفيلم السينمائى الشهير "غرام فى الكرنك" من إخراج علي رضا، والذى قدمته فرقة رضا للفنون الشعبية عام 67، وتضمن نخبة من التصميمات الحركية لـ"محمود رضا" عبرت عن التراث الفنى فى مختلف أنحاء مصر، وتم أدائها من خلال الرؤية الفنية للعبقرى الراحل، التى تجلت فى تناغم الموسيقى والتابلوهات الاستعراضية للفيلم.

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