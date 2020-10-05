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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح مكتب أبوالريش قبلى لتلقى شكاوى المواطنين بأسوان (صور)

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:01 م
فتح مكتب أبوالريش
فتح مكتب أبوالريش
أسوان_إسراء توفيق
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افتتح مكتب أبو الريش قبلي بمدينة أسوان، اليوم الإثنين، بمبنى الإدارة الزراعية، وذلك تيسيرا على الأهالي من الذهاب للوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحري لتلقي الطلبات والشكاوي وحجز سيارة الصرف الصحي.

وجاء ذلك بتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وبحضور محمد ممدوح رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحري، وناصر بصري سكرتير الوحدة لخدمة المواطنين، وتحت اشراف قاسم معتصم نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لشئون القرى.

الجدير بالذكر أن المكتب يخدم قرية أبوالريش قبلي، وهناك مكتب آخر لخدمة أهالي الأعقاب، بالإضافة إلى المقر الأساسي بالوحدة المحلية لقرية أبوالريش ويخدم أهالي قرية أبو الريش بحري، وتتم الأعمال بمتابعة مباشرة من رئيس الوحدة محمد ممدوح.
فتح مكتب أبوالريش
فتح مكتب أبوالريش
فتح مكتب أبوالريش
فتح مكتب أبوالريش

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