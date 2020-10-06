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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

موشى ديان تسلق نخلة.. مشاهد نادرة من حرب أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:28 ص
موشى ديان
موشى ديان
ايهاب مصطفى
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برغم مرور 47 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، ولكن لازالت هذه الحرب تفائجنا بذلك التناغم الذي تم بين كل الأطياف المصرية، وكيف نبذ الجميع كل الخلافات وأصبحوا على قلب رجل واحد، وقتها ووقتها فقط لم يكن هناك قبطي أو إسلامي أو صعيدي أو بدوي أو غيره، كان هناك فقط رجل مصري يحمل علم الدولة على كتفه وحبها في قلبه، وفي السطور التالية يذكر اللواء فؤاد نصار، رئيس المخابرات إبان حرب أكتوبر أهم المشاهد النادرة في الحرب، والتي رواها بنفسه لصحيفة "الوفد" عام 2001.

موشى ديان تسلق نخلة فنجا من الموت

بعد وقوع الثغرة جاءتني معلومة خطيرة وهي أن موشي ديان موجود في الإسماعيلية فذهبت إلى الرئيس وأخبرته، فقال لي:" هل تعرف مكانه؟، فقلت له: "بكل دقة، أي في مسافة ثلاثة أمتار في ثلاثة، فأمر الرئيس بضرب المكان وشوهد المكان وهو يحترق، وديان في القلب منه، وانتظرنا خبر وفاة موشى ديان، ولكنه لم يحدث، وفي اليوم التالي جاءتني صورة ديان وهو صاعد فوق نخلة في حالة فزع، فضحكت وأخبرت السادات وقلت له: "إن الله لا يريد لديان أن يموت حتى يشاهد جيشه مهزومًا".

أعطيت رتبة عقيد لأحد مشايخ القبائل

يكمل فؤاد نصار: "عندما توليت مدير المخابرات العسكرية لم تكن هناك إمكانات كبيرة ولا تقنيات تعطينا المعلومات الدقيقة، فلم يكن أمامي إلا إنشاء قاعدة بشرية فأسست منظمة سيناء، وأحضرت أحد ابناء مشايخ القبائل وأعطيته رتبة عقيد، وطلبت منه تجنيد أكبر قدر ممكن من البدو للعمل في منظمة سيناء، ثم أنشأت فريقًا من المتطوعين وكان لكل متطوع عمل معين، وبعد أن دربناهم على تصوير المواقع التي كنا نريد أن نعرف عنها كل شيء جعلناهم يعبرون القناة إلى الجهة الأخرى ليكونوا تحت رعاية البدو، ومن خلال ذلك استطعنا أن نغطي سيناء كلها بعيوننا، وكان كل واحد من هؤلاء المجندين يمكث أربعة أشهر ثم يعود نهائيًا إلى الحياة المدنية وقد أنهى خدمته العسكرية بعد هذه الفترة في سيناء ويتم تكريمه.

البدويات لهن ايضًا بطولات

ويستطرد اللواء فؤاد نصار: "لم يكن الرجال وحدهم الذين أسهموا في الحرب فقط، بل تلقينا مساعدات كبيرة من الناسء أيضًا، وكان لهن دور كبير في الصراع مع العدو، فكانت هناك متطوعات قدمن إلينا معلومات شديدة الأهمية والخطورة وانعكست على سير القتال عندما اندلعت الحرب".

خبير أمريكي أطلعني على ما ساومنا به أمريكا لعدم التدخل

يتابع: "حضر إلينا أحد الخبراء الأمريكيين في أكاديمية ناصر العسكرية، وكنت في ذلك الوقت مديرًا لها، وسألته ثلاثة اسئلة، أولا هل يعتبر الإمداد للعدو اشتراكا في الحرب؟، وهل القتال في سبيل هذا الإمداد اشتراك بالحرب، وهل نقل الخبرة العلمية اشتراك بها؟، وكنت سأطرح عليه هذه الأسئلة علانية، فاندهش الخبير الأمريكي وطالبني بألا أطرحها علنًا، وكان سيقدم محاضرة ووعدني بإجابة الأسئلة فور عودته لأمريكا، وبالفعل أرسل لي إجابات مدهشة، قال إن الإمداد في الحرب جاء في وقت كانت فيه إسرائيل ستهزم نهائيًا، ومن ثم لا يعتبر تدخلًا إيجابيًا في الحرب، إضافة إلى أن هناك خبراء امريكان هم الذين كانوا يقومون بهذه الإمدادات، وهذا لا دخل فيه لأمريكا، فذهلت من الإجابة وأطلعت الرئيس السادات عليها فقال لي إنها اقوى من المستندات للضغط على أمريكا، وهو ما تحقق بالفعل وطالبوا بعدم نشرها مقابل عدم الضغط علينا أو مساعدة إسرائيل في المفاوضات.

وضعت الفريق أحمد إسماعيل تحت المراقبة

ويضيف: "لم تسلم مصر أي جاسوس إسرائيلي كما تقول إسرائيل، وعلى سبيل المثال فإن قصة فيلم الصعود إلى الهاوية الحقيقية هي أننا كنا نراقب الخطابات فوجدنا خطابًا مكتوبًا بالحبر السري، وبه اسرار خطيرة عن الجيش، وكانت مذهلة وحقيقية، فذهبت للفريق أحمد إسماعيل وقلت له: "إنك ستوضع تحت المراقبة لأن هذه المعلومات صحيحة وخطيرة، وأنت من الذين يعرفونها فاندهش ووافق على المراقبة، وبالفعل وضع الفريق أحمد إسماعيل تحت المراقبة حتى اكتشفنا أن الجاسوس الحقيقي كان أحد ضباط الصاعقة، واتضح أنه كان على علاقة بفتاة مصرية تعيش في فرنسا وتدعى هدى واستطعنا القبض على كليهما، وكانا لا يصدقان أننا سنحارب، والضابط جندته إسرائيل بعد فشله في قصة حب، رفض أهلها زواجه بها، وأحب البنت وكان في موقع يتيح له رؤية الأهداف المصرية، بل كان مهندس مشروع، وفي النهاية قبضنا عليهما حسب خطة محكمة.

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