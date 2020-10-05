الأنبا ديمتريوس يترأس الاجتماع العام بمطرانية ملوي

ترأس الأنبا دمتريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، اليوم الإثنين، فعاليات الاجتماع العام الأسبوعي بمقر المطرانية.وشارك في فعاليات الاجتماع عدد من كهنة الإيبارشية وعدد محدود من الأقباط مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك عقب قرار عودة الأنشطة الكنسيّة والاجتماعات الروحية بعد توقف عدة أشهر.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد رأس السنة القبطية الذي يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أكتوبر.