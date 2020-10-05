حمدوك يطلع على الوضع الصحي بالولاية الشمالية بعد انتشار حُمى سببت وفيات

اطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، على الأوضاع في الولاية الشمالية، وذلك لدى لقائه، اليوم الإثنين، والية الولاية الشمالية آمال محمد عز الدين، ووزير الصحة الاتحادي المكلف الدكتور أسامة عبد الرحيم.وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم، أن والية الولاية الشمالية أطلعت رئيس الوزراء على المجهودات التي بذلتها حكومة الولاية في مكافحة "الحُمّيات" التي انتشرت بالولاية مؤخرًا، وذلك عن طريق المسح الميداني.وأشارت عز الدين إلى حاجة الولاية للمزيد من آلات الرش، وترحمّت على أرواح الذين توفوا جراء حالات الحُمى.