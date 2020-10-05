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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يحذر من نتائج كارثية لعبث الحوثي بالعملية التعليمية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:02 م
معمر الأرياني
معمر الأرياني
أ.ش.أ
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حذر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، من النتائج الكارثية لممارسات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في القطاع التعليمي مع إعلانها تدشين العام الدراسي الجديد.

وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن هذه الممارسات تستهدف تجهيل المجتمع واستلاب إرادته وإدارته لصالح تكريس الأجندة الإيرانية التخريبية وسياسات نشر الفوضى والعنف في اليمن والمنطقة، وبث أفكارها الإرهابية المتطرفة التي سيدفع ثمنها اليمن والمنطقة والعالم أجمع لأجيال قادمة".

وأضاف الأرياني "إن مليشيا الحوثي استقبلت العام الدراسي الجديد بمناهج محرفة للصفوف الدراسية الأولى بهدف غسل عقول الأطفال وتزوير التاريخ، وتوزيع استمارات فرز سياسي ومذهبي للكادر التعليمي، وخصخصة التعليم الحكومي عبر فرض رسوم باهضة توازي المدارس الخاصة دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية".

وأكد الأرياني: أن ماتقوم به مليشيا الحوثي من استهداف وفرز للمدرسين، وغسل لأدمغة الأطفال، وتلاعب بالمناهج، وإلغاء مجانية التعليم وتحويله إلى بوابة للفساد والاستثمار وتمويل مجهودها الحربي، هي عمليات تجريف منظم للقطاع التعليمي تستهدف دفع الطلاب خارج مقاعد الدراسة وافراغ العملية التعليمية من مضمونها.

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