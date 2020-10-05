ارتفاع إصابات كورونا في سوريا لـ4411
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:04 م
أ.ش.أطباعة
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الإثنين، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابات في سوريا إلى 4411 حالة.
وقالت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية: إنه تم تسجيل 13 حالة تماثلت للشفاء من بين المصابين بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1168 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة، ليبلغ مجموع حالات الوفاة 207 حالات.
وقالت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية: إنه تم تسجيل 13 حالة تماثلت للشفاء من بين المصابين بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1168 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة، ليبلغ مجموع حالات الوفاة 207 حالات.