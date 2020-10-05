ارتفاع إصابات كورونا في سوريا لـ4411

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الإثنين، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابات في سوريا إلى 4411 حالة.وقالت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية: إنه تم تسجيل 13 حالة تماثلت للشفاء من بين المصابين بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1168 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة، ليبلغ مجموع حالات الوفاة 207 حالات.