تامر حسني يحضر العرض الخاص لفيلم «الخطة العايمة»

وصل منذ قليل الفنان تامر حسني، لحضور العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة" ليهنئ أبطاله ويشاهده معهم، وحضر أبطال فيلم "الخطة العامية" لمشاهدة الفيلم، وهم الفنانة غادة عادل، ونجما مسرح مصر علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، والفنان عمرو عبدالجليل، والمنتجة شهد محمد حسن رمزي.وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لايت حول أحد الأشخاص يتطلع إلى سرقة أحد البنك لوجود أوراق مهمة في الخزانة، فيتفق مع عمرو عبدالجليل وغادة عادل، لتولي المهمة، واللذان يختاران اللصان الساذجان حمزون وعبدالله، لتنفيذ تلك المهمة، ويبدآن في تدريبهما.الفيلم من تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي، وإخراج معتز التوني، ويشارك في بطولته كل بسنت صيام، هشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزي.