تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-10-2020





أما ليلا، فمن المتوقع أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وأوضح خبراء الأرصاد أن شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، يتأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي، لافتين إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أشارت الهيئة إلى أنها تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6-10-2020

درجات الحرارة العظمى - الصغرى

القاهرة 34 22

الإسكندرية 32 21

وادى النطرون 32 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 33 22

بلطيم 32 22

مطروح 30 21

السلوم 33 23

سيوة 34 20

بورسعيد 30 24

دمياط 29 24

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 35 21

السويس 35 23

العريش 31 23

رفح 30 22

رأس سدر 34 26

نخل 33 16

نويبع 34 26

طابا 34 22

كاترين 30 14

الطور 31 23

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 26

مرسى علم 34 26

الفيوم 34 22

بني سويف 34 22

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 35 24

قنا 36 24

الأقصر 38 23

أسوان 39 26

إدفو 39 26

أبوسمبل 38 26

الوادي الجديد 37 25

شلاتين 34 27

أبورماد 33 27

حلايب 32 28

رأس حدربة 32 27