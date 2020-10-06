تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-10-2020
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:02 ص
ينتظر المصريون يوميا توقعات ونشرات هيئة الأرصاد الجوية لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 6-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
ويشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا حارًا على الوجه البحري والقاهرة تصاحبه رياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مصحوبا برياح معتدلة.
تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-10-2020
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 6-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
ويشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا حارًا على الوجه البحري والقاهرة تصاحبه رياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مصحوبا برياح معتدلة.
أما ليلا، فمن المتوقع أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وأوضح خبراء الأرصاد أن شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، يتأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي، لافتين إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أشارت الهيئة إلى أنها تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة العظمى - الصغرى
القاهرة 34 22
الإسكندرية 32 21
وادى النطرون 32 22
طنطا 34 22
شبين الكوم 34 22
دمنهور 33 22
بلطيم 32 22
مطروح 30 21
السلوم 33 23
سيوة 34 20
بورسعيد 30 24
دمياط 29 24
الزقازيق 34 23
المنصورة 33 23
الإسماعيلية 35 21
السويس 35 23
العريش 31 23
رفح 30 22
رأس سدر 34 26
نخل 33 16
نويبع 34 26
طابا 34 22
كاترين 30 14
الطور 31 23
شرم الشيخ 35 26
الغردقة 35 26
مرسى علم 34 26
الفيوم 34 22
بني سويف 34 22
المنيا 34 22
أسيوط 35 23
سوهاج 35 24
قنا 36 24
الأقصر 38 23
أسوان 39 26
إدفو 39 26
أبوسمبل 38 26
الوادي الجديد 37 25
شلاتين 34 27
أبورماد 33 27
حلايب 32 28
رأس حدربة 32 27
وأوضح خبراء الأرصاد أن شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، يتأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي، لافتين إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أشارت الهيئة إلى أنها تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6-10-2020
درجات الحرارة العظمى - الصغرى
القاهرة 34 22
الإسكندرية 32 21
وادى النطرون 32 22
طنطا 34 22
شبين الكوم 34 22
دمنهور 33 22
بلطيم 32 22
مطروح 30 21
السلوم 33 23
سيوة 34 20
بورسعيد 30 24
دمياط 29 24
الزقازيق 34 23
المنصورة 33 23
الإسماعيلية 35 21
السويس 35 23
العريش 31 23
رفح 30 22
رأس سدر 34 26
نخل 33 16
نويبع 34 26
طابا 34 22
كاترين 30 14
الطور 31 23
شرم الشيخ 35 26
الغردقة 35 26
مرسى علم 34 26
الفيوم 34 22
بني سويف 34 22
المنيا 34 22
أسيوط 35 23
سوهاج 35 24
قنا 36 24
الأقصر 38 23
أسوان 39 26
إدفو 39 26
أبوسمبل 38 26
الوادي الجديد 37 25
شلاتين 34 27
أبورماد 33 27
حلايب 32 28
رأس حدربة 32 27