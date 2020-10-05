أبطال فيلم «الخطة العايمة» في العرض الخاص (صور)

حضر منذ قليل، أبطال فيلم الخطة العايمة العرض الخاص المقام بأحد السينمات في مدينة ٦ أكتوبر، وحضر كل من الفنانين علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وغادة عادل وعمر عبدالجليل، كما حضر أصدقاؤهم من مسرح مصر مصطفي خاطر ومحمد أنور ومحمد أسامة أوس أوس ليهنئوا أصدقاءهم علي فيلمهم.يشار إلى أن فيلم الخطة العايمة إنتاج شهد رمزي ابنة المنتج والموزع الكبير السابق حسن رمزي وهو أول عمل تنتجه، وحضر شقيقها شريف رمزي خصيصا ليدعمها في أولى تجاربها.فيلم الخطة العايمة يجمع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن لثاني مرة معا في عمل سينمائي وهو عمل كوميدي اجتماعي.