رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بالفيوم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:38 م
المبيدات الزراعية
المبيدات الزراعية بالفيوم
زينب علاء
طباعة
أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن دورة مطبقي المبيدات الزراعية ضمن سلسلة الدورات التي تنظمها لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد والدكتور مصطفي عبدالستار أمين اللجنة، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالفيوم، بهدف خلق فرص عمل للشباب تحت شعار التدريب من أجل التشغيل والمنعقدة بقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية، بمشاركة 30 متدربًا من خريجي المؤهلات المتوسطة والجامعية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مروة محمد باحث أول بمعهد بحوث وقاية النباتات والمهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة وفكري سلطان، رئيس قسم الرقابة على المبيدات بالمديرية.

وقال وكيل الوزارة إن البرنامج يعمل على القضاء على الرش العشوائي للمبيدات واستكمال تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات وتطبيقها في المزارع، كما يهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والبيئة، وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين.

وأوضح أيمن يوسف، باحث أول بمعهد بحوث وقاية النباتات، منسق المحافظة، أن البرنامج ينفذ تحت شعار "التدريب من أجل التشغيل"، ويعمل على توعية الشباب برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على صحة الإنسان والحيوان والنبات، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة خارجيًا، وترشيد استخدام المبيدات الزراعية، وبعد الانتهاء من البرنامج على مستوى الجمهورية سيجرى إصدار تشريع يجرم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة "مطبقي المبيدات".

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

الصور

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

image description

دمياطي يحصل على جائزة الدولة للعلوم

image description

«ثقافة أسيوط» يواصل الاحتفاء بذكرى أكتوبر 73

image description

مساعدات عاجلة لحالات إنسانية بأسيوط

image description

مطران إثيوبيا وإريتريا يرأس قداسًا فى أديس أبابا (صور)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مدبولي يبحث مع نظيره السوداني مصلحة «شعبي وادي النيل»

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

مواعيد قطارات المنصورة القاهرة

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

علامات غير واضحة للسكتة الدماغية

فلكي كويتي: «شهب التنين» ستشاهد في سماء الكويت الأربعاء

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

غدًا.. مصطفى رزق يُحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

حسن الحضرى يرفض طلب وزيرة الثقافة بالتصالح مع إحدى دور النشر

«دانات طارق حجي».. كتاب جديد عن دار النخبة

«حرب أكتوبر فى الوجدان الشعبى».. احتفالية للمجلس الأعلى للثقافة