بدء الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بالفيوم

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن دورة مطبقي المبيدات الزراعية ضمن سلسلة الدورات التي تنظمها لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد والدكتور مصطفي عبدالستار أمين اللجنة، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالفيوم، بهدف خلق فرص عمل للشباب تحت شعار التدريب من أجل التشغيل والمنعقدة بقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية، بمشاركة 30 متدربًا من خريجي المؤهلات المتوسطة والجامعية.جاء ذلك بحضور الدكتورة مروة محمد باحث أول بمعهد بحوث وقاية النباتات والمهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة وفكري سلطان، رئيس قسم الرقابة على المبيدات بالمديرية.وقال وكيل الوزارة إن البرنامج يعمل على القضاء على الرش العشوائي للمبيدات واستكمال تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات وتطبيقها في المزارع، كما يهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والبيئة، وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين.وأوضح أيمن يوسف، باحث أول بمعهد بحوث وقاية النباتات، منسق المحافظة، أن البرنامج ينفذ تحت شعار "التدريب من أجل التشغيل"، ويعمل على توعية الشباب برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على صحة الإنسان والحيوان والنبات، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة خارجيًا، وترشيد استخدام المبيدات الزراعية، وبعد الانتهاء من البرنامج على مستوى الجمهورية سيجرى إصدار تشريع يجرم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة "مطبقي المبيدات".