وكيل «صحة سوهاج» يلتقي ممثلي المركز الفرعي لليقظة الصيدلية

استقبل الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتورة إيزيس وهيب مدير عام الإدارة العامة للصيدلة فريق المركز الفرعى لليقظة الصيدلية بسوهاج، بحضور الدكتورة إيمان طه مدير المراكز الفرعية لليقظة الصيدلية بهيئة الدواء المصرية.وتناول اللقاء أهمية رفع الوعى لدى الفريق الطبى بكل أعضائه، وكذلك المواطن المصرى نحو أهمية نشر ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية للمستحضرات الصيدلية لمنع وتقليل الآثار الجانبية التي تحدثها هذه المستحضرات.وأوضح جميعه أنه تم الاتفاق على عمل زيارات ميدانية للمستشفيات ومقابلة مديريها والصيادلة الأوائل، وذلك لترشيح صيادلة ليكونوا نقط اتصال مع المركز، مضيفا أنه سيتم عقد دورات وندوات تعريفية في المستقبل القريب.وفي نهاية اللقاء أشادت مدير المراكز الفرعية لليقظة والفريق المرافق لها بحسن الاستقبال والتعاون المثمر لصالح المريض.يأتى ذلك فى إطار حرص جميع مؤسسات الدولة نحو تقديم خدمة صحية أفضل للمريض المصرى، وفى ظل التعاون بين قطاع الرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة المصرية ممثلة فى مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج.