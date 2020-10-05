«الجزيرة كاذبة».. أذاعت احتفالات أهالي سيناء بانتصارات أكتوبر على أنها مظاهرات

وأوضح أبوبكر أن قناة الجزيرة قامت بتحويل فيديوهات الاحتفالات، ونشرها على أنها تظاهرات للأهالي ضد الجيش، ومطالبتهم بعودتهم لقراهم التي هجروا منها على حد وصف "الجزيرة الإرهابية".

كشف العقيد خالد أبوبكر، عن فضيحة مدوية جديدة لقناة الجزيرة الإرهابية، والتي واصلت الكذب والتزييف، حيث أذاعت فيديو احتفال لأهالي سيناء في بئر العبد على أنه تظاهرة.وكشف أبو بكر، أن أهالي قرية قاطيه والجناين في بئر العبد نظموا مسيرة للاحتفال بانتصارات 6 أكتوبر ودعم وشكر القوات المسلحة لتطهير قراهم من الإرهابيين، والاحتفال بقرار القوات المسلحة بعودتهم لقراهم بعد 72 ساعة بعد الانتهاء من العمليات، ورددوا هتافات لدعم رجال القوات المسلحة ومصر ضد الإرهاب.وكان الملايين من المصريين قد خرجوا في تجمعات للاحتفال بأعياد وذكرى نصر أكتوبر العظيم في كل ميادين مصر.لينك الفيديو الحقيقي: