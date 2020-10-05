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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: الاستقرار الليبي سيظل على أعلى سلم أولوياتنا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:39 م
عثمان الجرندي
عثمان الجرندي
عبير سليم
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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الإثنين، أن تطورات الوضع في ليبيا، ستظل في أعلى سلم أولويات تونس بالنظر لخصوصية العلاقات التاريخية والروابط الحضارية العريقة التي تجمع البلدين.

وأبرز الجرندي في كلمته بالاجتماع الوزاري الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حرص بلاده، بالتعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين، على مواصلة الجهود من أجل مساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة عبر الانخراط في حوار ليبي-ليبي بناء ودون إقصاء، من شأنه أن يهيئ الأرضية لتحقيق المصالحة الوطنية والتسوية السياسية الشاملة في البلاد، ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية.

وجدد الجرندي في كلمته، التي نشرتها وزارة الخارجية التونسية عبر حسابها بموقع فيسبوك، خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو على هامش أشغال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم تونس لجهود الأمم المتحدة من أجل استئناف الحوار السياسي في ليبيا، والتوصل إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والمرور الى بناء المؤسسات الدائمة، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاق السياسي ومخرجات مؤتمر برلين.

وشدد على أن تونس ستظل قوّة اقتراح ايجابية، وستكون دوما داعمة لأي جهد بنّاء من أجل تجاوز الأزمة في ليبيا وخدمة الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن تونس كانت من البلدان القليلة التي حافظت على حدودها مفتوحة منذ اندلاع الأزمة أمام الليبيين، وحرصت على تقديم كلّ التسهيلات لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبقية المنظمات الدولية.

وذكّر، بمبادرة رئيس الجمهورية التونسية من أجل تحقيق المصالحة الليبية-الليبية، من منطلق ما توليه تونس من اهتمام خاص وحرص ثابت على حل هذه الأزمة وانخراطها في كلّ الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق التسوية المنشودة، خاصة من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021م.

ولفت إلى ترحيب بلاده بدعوة رئيسا مجلسا الرئاسي والنواب، لوقف شامل لإطلاق النار في ليبيا.

ونوه بأن تونس، دعت إلى الإسراع في استئناف المحادثات في إطار اللجنة العسكرية والأمنية 5+5 المنبثقة عن مسار برلين، من أجل التوصل إلى إقرار اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار، الذي يمثّل المنطلق الأساسي لاستئناف الحوار السياسي وتحقيق التسوية الدائمة.

كما نوه إلى ترحيب بلاده في كلمتها بالاجتماعات الليبية -الليبية المنعقدة في المدّة الأخيرة، وتأكيدها على ضرورة البناء على التوافقات الحاصلة لاستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة في أقرب الآجال والإسراع بتعيين مبعوث ومنسّق أممييّن في ليبيا.

وأشار إلى تنبيه تونس بأن نجاح هذه الجهود يبقى رهن التزام مختلف الأطراف باحترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر تدفق الأسلحة، ووقف تدفق المقاتلين والمرتزقة الأجانب إلى ليبيا، باعتبار ما يمثله ذلك من تهديد جديّ للعملية السياسية وللأمن والاستقرار في ليبيا وكذلك في دول الجوار وعموم المنطقة.

وشدد الجرندي على الأهمية المحورية لدور دول الجوار الليبي في المساعدة على تحقيق التسوية السياسية، وكذلك في تهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف الحوار السياسي بين مكونات المشهد الليبي.

وشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول ليبيا، اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، وترأسه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ويأتي تنظيمه في سياق متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2542 لسنة 2020 وسبل دفع مسار التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

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