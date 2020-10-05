هل يهدد تفشي كورونا مونديال قطر 2022؟ (فيديو)

مأزق جديد أمام تنظيم قطر لكأس العالم 2022، تقرير خاص حصلت عليه "فوكس نيوز" الأمريكية، أثار شكوكا كبيرة بشأن نزاهة تقارير قطر حول مدى تفشي كورونا لتجنيب تعريض استضافتها كأس العالم 2022 للخطر.





ففي تقرير أعدته مؤسسة "كورنرستون جلوبال أسوشييتس" البريطانية، قال إن شركة إنشاءات رائدة تعمل في مشاريع كأس العالم قالت إن عددا من عمالها أصيبوا بالفيروس وماتوا، لكن لم يتم تسجيل وفاتهم رسميا بفيروس كورونا، وتمت إعادة جثث المتوفين إلى بلادهم الأصلية في نيبال والهند.