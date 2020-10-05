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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. افتتاح ميداني السادات وتحيا مصر بشبين الكوم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:42 م
افتتاح ميداني السادات
افتتاح ميداني السادات
ولاء القاضى
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افتتح منذ قليل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، ميدان الرئيس الراحل محمد أنور السادات بشارع الاستاد الرياضي وميدان تحيا مصر أمام كوبرى مبارك بمدينة شبين الكوم، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل بمناسبة أعياد أكتوبر، رافقه اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد وسمير عتريس رئيس حي غرب والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة من خلال رفع كفاءة وتطوير الميادين العامة؛ لإضفاء مظهرًا جماليًا يليق بمكانة المنوفية، حيث أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تطوير عدد (15) ميدانا بنطاق المحافظة ورفع كفاءة الكورنيش وتخطيط الشوارع بشبين الكوم بإجمالي تكلفة تصل إلى (20) مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية والتمويل الذاتي، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من 6 ميادين عامة بمركز ومدينة شبين الكوم بعد إعادة تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع طبيعة وعراقة المنوفية، بالمشاركة المجتمعية وهي "ميدان المستشار عدلي منصور، وميدان 30 يونيو (عمر أفندي)، وميدان مجمع المواقف، وميدان شارع سعد زغلول، وميدان الزهور وميدان الجلاء" فضلًا عن الانتهاء من تطوير وتجميل ميدان سليمان متولى بقويسنا، وجار الانتهاء من تطوير (3) ميادين بمدينة الباجور.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تواجد فرد أمن وعامل نظافة بشكل دوري بنطاق الميادين للحفاظ عليهم ونظافتهم بشكل مستمر.. كما قرر صرف مكافأة لعدد من عمال النظافة نظرا لجهودهم، وأكد محافظ المنوفية على أنه جارى العمل على قدم وساق لتطوير وتجميل مداخل وميادين مراكز وقرى المحافظة وفق خطة زمنية لإعادة الرونق الجمالي للميادين العامة ولإيجاد متنفس حضاري للمواطنين.

وأشاد المحافظ بمبادرات مؤسسات المجتمع المدني ودورها الفعال في المشاركة المجتمعية، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

ومن المقرر غدا أن يقوم محافظ المنوفية بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري بشبين الكوم احتفالا بأعياد أكتوبر المجيدة.

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