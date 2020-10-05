طبيب ترامب: الرئيس سيحتاج إلى 10 أيام للشفاء التام

قال شون كونلى، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوضع الصحي للرئيس الأمريكى طبيعي، موضحا خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن، أن دونالد ترامب بإمكانه العودة إلى البيت الأبيض.وأضاف طبيب الرئيس الأمريكي، أن دونالد ترامب بإمكانه العمل من البيت الأبيض، موضحا أن الرئيس الأمريكى سيأخذ جرعة علاج رابعة قبل أن يغادر.