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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طبيب ترامب: الرئيس سيحتاج إلى 10 أيام للشفاء التام

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:32 م
ترامب
ترامب
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قال شون كونلى، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوضع الصحي للرئيس الأمريكى طبيعي، موضحا خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن، أن دونالد ترامب بإمكانه العودة إلى البيت الأبيض.

وأضاف طبيب الرئيس الأمريكي، أن دونالد ترامب بإمكانه العمل من البيت الأبيض، موضحا أن الرئيس الأمريكى سيأخذ جرعة علاج رابعة قبل أن يغادر.

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