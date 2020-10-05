بسمة ورسمة بالمنوفية يقيم معرض Yalla Art 2

أقيم بمركز الدراسات الوطنية بالمنوفية، اليوم الاثنين، معرض Yalla Art 2 من مبادرة بسمة ورسمة لنشر الفنون التشكيلية في مصر، ويعد المعرض الثاني في المنوفية بعد نجاح المعرض الأول Yalla Art في ٢٠١٩.وقالت مسئولة العلاقات العامة نورهان رضا شلبي، إنه تم التنسيق مع الشباب والرياضة ومديرية الثقافة بالمنوفية ومركز الإبداع والتنمية على المعرض، كما أشرف عليه دكاترة من كلية التربية النوعية، وكان الراعي الرئيسي هو النقابة العامة للفلاحين بالمحافظة.وكان التقى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بعدد من الشباب والفتيات الموهوبين من أبناء المحافظة وأعضاء مبادرة "بسمة ورسمة"، بحضور المهندس محمد زكريا المتحدث الرسمي للمبادرة والأستاذ أحمد فتحي مدير إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، وذلك لتجميل وتطوير الجداريات والميادين بنطاق المحافظة.وأوضح المتحدث الرسمي للمبادرة أنها تضم مجموعة موهوبة ومتميزة من الشباب والفتيات تعمل على نشر ثقافة الفنون التشكيلية بمختلف الأماكن، وتهدف إلى رسم البسمة والتفاؤل والأمل في المجتمع المنوفي باستخدام الرسم بجميع الخامات (رصاص، فحم، زيت، ماء).وذكر أنه يتم عمل تصميمات جرافيك ديزاين، هاند ميد (كروشيه، استرونج أرت، اكسسوارات) وكذا تلوين جدران الشوارع والميادين وغيرها، وتنفيذ كثير من الفنون المختلفة لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي بنطاق المحافظة.وأشاد المحافظ بشباب مبادرة "بسمة ورسمة" موجها بالبدء بتنفيذ المبادرة بتجميل أسوار مديرية الري بشبين الكوم كمرحلة أولى لتحسين الرؤية البصرية أو لإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل للشباب والفتيات الموهوبين من أبناء المحافظة