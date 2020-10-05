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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أذربيجان تعلن السيطرة على 3 قرى وعدة تلال استراتيجية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:26 م
أذربيجان
أذربيجان
وكالات
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أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن قوات بلاده استعادة السيطرة، الإثنين، على 3 قرى وعدة تلال استراتيجية خلال المعارك مع الجانب الأرمني في إقليم ناغورني قره باج.

قال علييف: "حرر الجيش الأذربيجاني اليوم، قرى شيخالي-أغالي وساريجالي ومزرا في منطقة جبرائيل إضافة إلى عدد من التلال الاستراتيجية في اتجاهات مختلفة".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارة جمهورية ناجورني قره باج، أن قواتها تنفذ "انسحابات تكتيكية" في بعض جوانب خط التماس مع الجيش الأذربيجاني.

واندلعت صباح 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناجورني قره باج والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأكد الرئيس الأذربيجاني مرارًا منذ بدء هذا التصعيد أن الشرط الوحيد لقوات بلاده مقابل وقف الأعمال القتالية يتمثل في "تحرير أراضي أذربيجان المحتلة"، مؤكدًا ضرورة أن يعرض الجانب الأرمني جدولًا زمنيًا لسحب قواته من قره باغ والمناطق الـ7 المتاخمة له التي تم السيطرة عليها خلال الحرب في 1992-1994.

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