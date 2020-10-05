«ادعم نقابتك» تطالب بالتحقيق في توقف سيستم علاج المحامين

طالب المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك بالتحقيق في أسباب وقوع سيستم علاج المحامين وعدم إصلاحه لمدة 15 يومًا.قال جابر إن نتيجة الزيادة الكبيرة في عودة المزالين إلى جدول المشتغلين بنقابة المحامين، ما تسبب في عجز كبير في صندوق العلاج الذي أصبح على حافة الإفلاس بعد زيادة العجز بمشروع الرعاية الصحية 65 مليون جنيه، لذلك قد يكون إيقاع سيستم علاج المحامين أمرًا بديهيًا لمعالجة الضغط المتزايد عليه.وناشد جابر نقيب المحامين رجائي عطية بمحاولة التدخل العاجل لكون هناك بعض الزملاء محدد لهم مواعيد عمليات أو علاج للأمراض المزمنة أو تحاليل ضرورية للأعضاء، وقد يتسبب هذا في ضرر للأعضاء المشتركين في صندوق العلاج ومشروع الرعاية الصحية.