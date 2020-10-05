المرأة المصرية وانتصارات اكتوبر

الزعيم أنور السادات الذى اتخذ قرار المعركة متحملاً مسئوليتها أمام التاريخ وأمام الشعب المصرى حيث تحقق له الانتصار واعاد إلينا الكرامة والعزة والفخر.. رأيت أنه من واجبى أن أشير إلى دور المرأة المصرية الأصيلة التى ساهمت بدور فعال فى رحلة العبور من مرحلة الانكسار إلى مرحلة الانتصار.. وكيف وقفت الأم والأخت والزوجة بجوار ابنها أو أخيها أو زوجها لتلهب عزيمته وتشجيعه على النهوض مرة أخرى لكى يثأر لها ويحقق لها الانتصار.. كما وجدنا المرأة المصرية فى جميع المواقع والمحافل تقوم بدورها غير آبهة بمشاعر الهزيمة أو الحزن وتتحرك فى كل موقع كان مقدراً لها أن تتواجد به أو تعمل فيه بل إن البعض منهن خرجن من القرى والمراكز والمحافظات المختلفة ليحضرن الى القاهرة للبحث عن دور يقمن به مهما كان صغيراً أو بسيطاً.

وفى الوقت الذى أعلن فيه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر تنحيه عن الحكم فى أعقاب هزيمة 1967.. خرجت جموع الشعب المصرى بلا تفرقة بين رجل وامرأة يطالبونه بالاستمرار والثبات ويدعمونه بكل الإخلاص والوطنية مرددين نداء المشاركة معه فى اجتياز تلك الأزمة مؤكدين أنهم سوف يكونون معه فى ميدان التضحية والفداء.. وعندما بدأ الرئيس عبد الناصر العمل على إعادة بناء القوات المسلحة وبينما راح الرجال والشباب للتطوع للمشاركة فى معركة التحرير والثأر كانت المرأة المصرية تتجه إلى المستشفيات التى تحتضن مصابى معركة 1967 ليقدمن لهم العلاج والدواء والدعم المعنوى لهم بكل الحب والشجاعة ثم تتجه بعد ذلك إلى البنوك الوطنية المصرية لتتبرع بكل ما تملكه من أموال وحلى وهدايا لصالح المجهود الحربى ورأينا ذلك التكالب والاندفاع بروح العزيمة والإصرار للمساهمة فى بناء القوات المسلحة.. كما رأينا الفن المصرى بقيادة كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم تجوب أنحاء العالم لتشدو بأعذب الألحان والكلمات والقصائد وقلبها يقطر دماً على وطنها لتتبرع بدخل تلك الحفلات بالكامل لصالح المجهود الحربى وحذا حذوها العديد من أهل الفن دون التفرقة بين عمل كل منهم حتى نجوم الفكاهة انقلبوا إلى جنود ومجندات يقومون بزيارة الجبهة المصرية طولاً وعرضاً للترفيه عن جنودنا والشد من أزرهم لتخطى تلك المرحلة العصيبة التى تعرض لها الوطن إلى أن تحقق انتصار اكتوبر العظيم الذى كان انعكاساً لتلك الروح الوطنية التى زرعتها المرأة المصرية داخل نفوس أبنائها من رجال القوات المسلحة.. وجاء الوقت الذى قدمت فيه تلك المرأة العظيمة الشهداء والنبلاء الذين سقطوا فى ميدان التضحية والفداء والعطاء ولم تبك عليهم بل كانت دماؤهم الذكية وقوداً لهن لاستمرار عطائهن فى جميع المواقع التى وجدن بها وجاءت أغنية

"أنا أم البطل" لتضمد جراح الأم الثكلى والطفلة اليتيمة والزوجة الأرملة ثم جاءت أغانى الانتصار التى شدت بها مطربات مصر بل والعرب فى كل مكان.

كان هذا الدور للمرأة المصرية التى كانت ومازالت تمثل القوى الناعمة للدولة المصرية نموذجاً للبذل والعطاء والتى كان دورها فى تحقيق انتصار أكتوبر العظيم لا يقل أهمية عن دور كل من ساهم فى تحقيقه بل إننى لا أتجاوز إذا قلت إنها كانت شرارة البدء لتحقيق هذا الانتصار وذلك العبور العظيم.

وعلى صعيد آخر فقد شاركت هذا الأسبوع فى الملتقى الثقافى التابع لمركز الهناجر بوزارة الثقافة حيث كان اللقاء حول"الوطن وتحديات 2020" ودور الثقافة فى معركة الوعى وكيف أنها قوة لا يستهان بها فى تلك المعركة التى أصبح الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية المعادية أحد أهم الأسلحة التى يلجأ إليها أعداء الوطن.. وخرجنا من هذا الملتقى بعدة رؤى من أهمها ضرورة تضافر جهود الدولة المصرية لخلق حالة من الوعى العام لما يتعرض له الوطن.. وأن تتكاتف جميع القطاعات التابعة لوزارة الثقافة تحديداً للتغلغل والانتشار داخل ربوع الدولة المصرية بكل تقسيماتها الإدارية من قرى إلى مراكز إلى مدن ومحافظات لتواصل مسيرتها التنويرية التى تقوم بها حالياً لإعادة تأهيل قصور الثقافة والمنتديات التوعوية والتوسع فى اقامة مثل تلك الملتقيات الثقافية على مستوى الجامعات وذلك عند بدء العام الدراسى الجديد حيث يتم استضافة الشخصيات المصرية الأصيلة التى لها قبول شعبي بين أوساط الطلبة والجماهير لنشر روح الولاء والانتماء للوطن.. كذلك الحال بالنسبة للمكتبات العامة ومسارح الأطفال والشباب خاصة فى تلك الأحياء الجديدة التى حلت محل العشوائيات فى العديد من مناطق ومحافظات الجمهورية فالثقافة والفكر أصبحا يمثلان ضرورة حتمية لاحتواء الشباب حيث لم يعد التعليم وحده كافياً للقيام بهذا الدور.. فالثقافة تأتى فى منطقة لا تقل أهمية على الإطلاق عن التعليم بل قد تكون أكثر اهمية منه أحياناً لأنها تخاطب عموم الشعب وليس فئة الطلبة فقط.

-وتبقى كلمة:

يجب أن يعى الجميع أن الإخوان فصيل وكيان إرهابى اجرامى وأن التصدى لهم هو فرض عين لا فرض كفاية ولا يجب إطلاقاً ان نتعامل معهم باعتبارهم فصيلا معارضا حتى لا تشعر تلك الجماعة الارهابية من خلال تعاملنا بهم بهذا الشكل بالندية.

إن التصدى للإخوان يجب أن يكون بإعمال القانون وتطبيق قانون الطوارئ عليهم ككيان إرهابى يواجه بالقوة الغاشمة وبكل الإجراءات القانونية والاستثنائية.. يجب أن ننتبه لذلك حتى لا ننسحب إلى مناظرتهم وإعطائهم أكثر من حجمهم خاصة فى ضوء المرحلة الحالية التى تشهد حالة الضعف والانقسام التى تعانى منها داخلياً وخارجياً.

وتحيا مصر...

ونحن نحتفل اليوم بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر العظيمة وجميع الأنظار تتجه بطبيعة الحال إلى قواتنا المسلحة التى حققت تلك الانتصارات وإلي