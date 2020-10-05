روسيا تؤكد لأذربيجان ضرورة وقف إطلاق النار في قره باج

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في اتصال مع نظيره الأذربيجاني، جيحون بيراموف، ضرورة وقف إطلاق النار في ناجورنو قره باج بأسرع وقت ممكن.وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف وبيراموف أجريا، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بحثا فيه تطورات الأوضاع في منطقة النزاع بناغورني قره باج.وأعرب لافروف، حسب البيان، عن " قلقه البالغ من الأعمال القتالية المستمرة على خط التماس وزيادة عدد الضحايا بين السكان المدنيين ".وشدد لافروف على "ضرورة وقف إطلاق النار في المنطقة بأسرع وقت ممكن "، مشيرا إلى أن "روسيا ستواصل مع الرئيسين الأخيرين لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون فب أوروبا، أي الولايات المتحدة وفرنسا، الإسهام في استئناف العملية التفاوضية بناء على المبادئ الأساسية لتسوية النزاع في ناجورني قره باج ".كما أكد الجانب الروسي استعداده لعقد اجتماع في موسكو بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني بمشاركة رؤساء مجموعة مينسك.واندلعت صباح 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باج والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.وأكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، مرارا منذ بدء هذا التصعيد أن الشرط الوحيد لقوات بلاده مقابل وقف الأعمال القتالية يتمثل في " تحرير أراضي أذربيجان المحتلة "، موضحا ضرورة أن يعرض الجانب الأرمني جدولا زمنيا لسحب قواته من قره باج والمناطق الـ7 المتاخمة له التي تم السيطرة عليها خلال الحرب في 1992-1994.