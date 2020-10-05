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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. بيت السناري ينظم ورشة عمل للأطفال

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:48 م
بيت السناري
بيت السناري
نعمات مدحت
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ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ ورشة عمل للأطفال تحت عنوان "فن الأشغال الورقية"، وذلك غدًا الثلاثاء بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الورشة على استخدام الأوراق الملونة وتحويلها من حالتها المسطحة إلى أجسام ثلاثية الأبعاد، من خلال بعض العمليات البسيطة التي يستطيع الأطفال تنفيذها بأنفسهم، مثل قص ولصق وطي الورق. سيحصل الأطفال في النهاية على الأشكال المحببة لديهم كالحيوانات والطيور والنباتات الجميلة وغيرها.

تهدف الورشة إلى تنمية القدرات العقلية والذهنية للأطفال من خلال الأعمال الورقية التي تعمل على تحسين قدرات الذاكرة والانتباه، بالإضافة إلى اكتساب الطفل مهارات التخطيط والبناء.

تأتي الورشة لمدة يوم واحد وتستهدف الأطفال من 10 سنوات وحتى 12 سنة، وتبدأ بمجرد اكتمال العدد.

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